Свыше 700 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 725 случаев коронавируса 461 179. Всего в регионе зафиксировано 461 179 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 402 пациентов. Общее число вылечившихся – 443 394.В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.