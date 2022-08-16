Свыше 700 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 725 случаев коронавируса 461 179. Всего в регионе зафиксировано 461 179 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 402 пациентов. Общее число вылечившихся – 443 394.
В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали 402 пациентов. Общее число вылечившихся – 443 394.
В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.
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