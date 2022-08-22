На Урале подросток-хоккеист получит 300 тысяч рублей за полученную в ДТП травму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подросток-хоккеист получит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму, полученную в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов.Авария произошла 2 февраля. Хоккейная команда «Горняк» возвращалась в Кушву после соревнований, проходивших в Каменске-Уральском. Для перевоза детей с индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды автобуса с экипажем.На 144-м километре трассы Екатеринбург – Серов водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства.В момент ДТП в автобусе находились 17 человек – дети 2006-2007 годов рождения. В результате аварии пассажир 2007 года рождения получил перелом поперечных отростков позвонков справа со смещением. Эксперт расценил повреждения как причинившие ребенку средней тяжести вред здоровью.Прокуратура Кушвы направила в суд исковое заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда. Кушвинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с ИП 300 тысяч рублей.