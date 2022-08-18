В Екатеринбурге увеличилась мощность мусоросортировочного комплекса «Широкореченский»
Общество
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»
В Екатеринбурге после модернизации более чем в два раза увеличилась мощность мусоросортировочного комплекса «Широкореченский». На МСК удалось настроить круглосуточную сортировку отходов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза», на мусоросортировочном комплексе запустили вторую линию сортировки, которая долгое время не работала. Также улучшить работу комплекса помогло новое оборудование – дополнительный фронтальный погрузчик и мультилифт, с помощью которого несортируемые отходы можно большими объемами доставлять на полигон «Северный».
Теперь через МСК «Широкореченский» может проходить до 200 тысяч тонн отходов в год вместо 80 тысяч, как было ранее.
Добавим, что на данный комплекс поступают отходы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Артёмовского, Режа, Арамильского и Сысертского городских округов. Сейчас их могут сортировать 128 сотрудников в две смены: половина – с 8.00 до 20.00, а остальные – с 20.00 до 8.00.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза», на мусоросортировочном комплексе запустили вторую линию сортировки, которая долгое время не работала. Также улучшить работу комплекса помогло новое оборудование – дополнительный фронтальный погрузчик и мультилифт, с помощью которого несортируемые отходы можно большими объемами доставлять на полигон «Северный».
Теперь через МСК «Широкореченский» может проходить до 200 тысяч тонн отходов в год вместо 80 тысяч, как было ранее.
Добавим, что на данный комплекс поступают отходы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Артёмовского, Режа, Арамильского и Сысертского городских округов. Сейчас их могут сортировать 128 сотрудников в две смены: половина – с 8.00 до 20.00, а остальные – с 20.00 до 8.00.
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