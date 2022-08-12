Более 143 тонн мусора вывезли коммунальщики после Дня Екатеринбурга
Общество
Фото: Фёдора Серкова / екатеринбург.рф
Службы благоустройства вывезли более 143 тонн мусора во время ночной уборки после празднования 299-летия Екатеринбурга. Коммунальщики задействовали более 20 единиц подметально-уборочной техники.
Как рассказали в мэрии уральской столицы, для уборки были сформированы звенья из дорожной техники Ленинского и Верх-Исетского ДЭУ. Они в сопровождении ГИБДД убрали мусор и вымыли проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина.
«Также ночью было задействовано более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн», – отметили в Комитете благоустройства.
Как рассказали в мэрии уральской столицы, для уборки были сформированы звенья из дорожной техники Ленинского и Верх-Исетского ДЭУ. Они в сопровождении ГИБДД убрали мусор и вымыли проезжие части на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Пушкина.
«Также ночью было задействовано более 100 дорожных рабочих на подборке случайного мусора и уборке урн», – отметили в Комитете благоустройства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».