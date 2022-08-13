В Свердловской области активисты откопали родник возле станции Флюс

Фото: предоставлено движением «Экопоходы с Норкиным»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 20 августа, активисты движения «Экопоходы с Норкиным» совместно с сообществом «Счастливый Екатеринбург» и общественным движением «Развитие» своими силами откопали родник возле станции Флюс, который засыпали при расширении железнодорожной станции.Организатор экопохода Виктор Норкин рассказал «Вечерним ведомостям», что родник ещё требует дальнейшего обустройства. Этот источник чистой воды, до того как его засыпали отвалами, использовался местными дачниками, а также туристами, которые ходили в походы на Волчиху.«Чтобы облагородить родник, предстоит ещё не один экопоход», — сказал Норкин.Также во время похода волонтёры собрали в окрестностях гор Волчиха и Волчонок 15 мешком с мусором. Маршрут экопохода составил 7,5 километра.