В уральской столице расходы на подготовку детей к школе выросли на 22%
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Средние расходы на подготовку детей к учебному году в Екатеринбурге выросли на 22%. Если в прошлом году родители выделяли на покупку необходимых к школе вещей 9,8 тысячи рублей, то в этом году расходы семей составили 12 тысяч рублей.
Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob». Всего в опросе приняли участие 9 тысяч родителей из городов миллионников.
По количеству расходов на подготовку ребёнка к школе Екатеринбург занял третье месте. Больше всего на подготовку детей тратят в Москве (в среднем 14,3 тысячи – там рост расходов составил 30%). На втором месте оказался Санкт-Петербург (13,1 тысячи при росте расходов на 31%).
Самые скромные бюджеты отметили в Волгограде (10,2 тысячи) и в Воронеже (10,4 тысячи). В среднем в городах миллионниках средние расходы родителей составляют 11-12 тысяч рублей.
Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob». Всего в опросе приняли участие 9 тысяч родителей из городов миллионников.
По количеству расходов на подготовку ребёнка к школе Екатеринбург занял третье месте. Больше всего на подготовку детей тратят в Москве (в среднем 14,3 тысячи – там рост расходов составил 30%). На втором месте оказался Санкт-Петербург (13,1 тысячи при росте расходов на 31%).
Самые скромные бюджеты отметили в Волгограде (10,2 тысячи) и в Воронеже (10,4 тысячи). В среднем в городах миллионниках средние расходы родителей составляют 11-12 тысяч рублей.
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