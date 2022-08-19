В Екатеринбурге прошли соревнования среди пожарных

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге состоялись соревнования среди пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы состязались в боевом развёртывании. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.По замыслу организаторов соревнований, огнеборцам было необходимо провести боевое развёртывание с подачей ручного пожарного ствола в окно 4-го этажа учебной башни, куда они должны подняться комбинированным способом с помощью трёхколенной и штурмовой лестниц, а также эвакуировать пострадавшего с помощью спасательной верёвки.Подобные мероприятия проводятся для поддержания высокого уровня готовности к реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации.«Если на соревнованиях от скорости и слаженности действий пожарных зависит победа, то на пожарах – спасённые жизни людей и их имущество», – объяснили спасатели.