В уральской столице закроют движение по улице Посадская

10.27 Воскресенье, 21 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 21 августа, в Екатеринбурге движение по улице Посадская будет закрыто для проведения ремонтных работ. В 08.00 проезжая часть была сужена, а с 18.00 до 12.00 следующего дня участок улицы будет полностью закрыт для транспорта.

Работы будут проводиться возле дома №3 по улице Посадской.

В связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов № 59, 052 и 45. К конечным остановкам «ЖД вокзал» и «Горбольница №7» они будут направлены по улицам Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – проспекту Ленина и далее по маршруту.

Из-за ремонта отменяются остановки «Гурзуфская» и «Репина» на Посадской, «Институт связи» и «Центральный стадион» на Репина, «Вечный огонь» на проспекте Ленина. Им на замену вводятся остановки «Белореченская» на улице Посадской и «Московская горка» на улице Московской.

Также поменяется движение автобуса №070 «Мичуринский – Учителей». Он поедет в сторону улицы Учителей по Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – Малышева и далее по маршруту. Также отменяется остановки «Гурзуфская», «Репина», «Институт связи», «Центральный стадион», «ТЦ Алатырь» и аналогично вводятся «Белореченская» и «Московская горка».

К конечной автобус №070 поедет по улицам Малышева — Сакко и Ванцетти — Радищева — Гурзуфской — Посадской и далее по привычном маршруту.

Также с 18.00 21 августа по 12.00 22 августа движение троллейбусов по Посадской от остановки «Институт связи» до станции «Посадская» будет закрыто в обоих направлениях. В связи с этим маршрут №7 будет курсировать по Крауля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:23 В столице Урала мужчина «насадил» каршеринговый автомобиль на забор
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16:05 В Свердловской области прошли соревнования групп преследования ГУФСИН
14:37 В Свердловской области зафиксировали ещё два лесных пожара
13:21 В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
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10:32 В уральской столице из-за пожара эвакуировали 75 жильцов девятиэтажки
09:53 В аварии на Армавирской в Екатеринбурге пострадал 17-летний мотоциклист
21:07 Дорисовавший музейной картине глаза охранник рискует лишиться свободы
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17:56 На выходных в Свердловской области будет тепло
17:23 Жителю Первоуральска вынесли приговор за похищение человека и вымогательство
16:54 Свердловский облсуд отклонил апелляцию на арест журналистки Елены Шукаевой
16:22 В салоне летевшего из Екатеринбурга в Турцию самолета произошло задымление
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15:29 В Екатеринбургском зоопарке открыли новый вольер с белой медведицей Хатангой
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