В уральской столице закроют движение по улице Посадская

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 августа, в Екатеринбурге движение по улице Посадская будет закрыто для проведения ремонтных работ. В 08.00 проезжая часть была сужена, а с 18.00 до 12.00 следующего дня участок улицы будет полностью закрыт для транспорта.Работы будут проводиться возле дома №3 по улице Посадской.В связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов № 59, 052 и 45. К конечным остановкам «ЖД вокзал» и «Горбольница №7» они будут направлены по улицам Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – проспекту Ленина и далее по маршруту.Из-за ремонта отменяются остановки «Гурзуфская» и «Репина» на Посадской, «Институт связи» и «Центральный стадион» на Репина, «Вечный огонь» на проспекте Ленина. Им на замену вводятся остановки «Белореченская» на улице Посадской и «Московская горка» на улице Московской.Также поменяется движение автобуса №070 «Мичуринский – Учителей». Он поедет в сторону улицы Учителей по Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – Малышева и далее по маршруту. Также отменяется остановки «Гурзуфская», «Репина», «Институт связи», «Центральный стадион», «ТЦ Алатырь» и аналогично вводятся «Белореченская» и «Московская горка».К конечной автобус №070 поедет по улицам Малышева — Сакко и Ванцетти — Радищева — Гурзуфской — Посадской и далее по привычном маршруту.Также с 18.00 21 августа по 12.00 22 августа движение троллейбусов по Посадской от остановки «Институт связи» до станции «Посадская» будет закрыто в обоих направлениях. В связи с этим маршрут №7 будет курсировать по Крауля.