Футбольный клуб «Урал» не смог порадовать екатеринбуржцев в День города

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В День города Екатеринбурга екатеринбургский «Урал» на домашней арене проводил матч 6-го тура МИР РПЛ. И, хоть соперником был не «Пари Сен Жермен», а лишь «Пари НН», но порадовать пришедших на стадион болельщиков в городской праздник уральцы не смогли.Это был первый матч, на который екатеринбургскую команду выводил новый главный тренер – Виктор Гончаренко. Правда, следует уточнить, что в 2015 году белорусский специалист уже непродолжительное время тренировал ФК «Урал», поэтому екатеринбургским болельщикам он уже знаком.На 12-й минуте матча «Урал» провёл опасную атаку, во время которой Андрей Егорычев в штрафной попал ногой по голове футболиста «Пари НН» – арбитр выдал Егорычеву жёлтую карточку, несмотря на то, что защитник сам наклонялся во время удара. Впоследствии этот «горчичник» негативным образом сказался на результате «Урала». Нижегородцы ответили опасным ударом Тимура Сулейманова в одной из следующих атак – Помазун успешно поймал мяч.На 20-й минуте на ударную позицию на левом фланге атаки вывели Эрика Бикфалви, но лидер «Урала» не смог забить – классно сыграл вратарь.На перерыв команды ушли при счёте 0:0.На 51-й минуте момент для взятия ворот имел Фаниль Сунгатуллин, но не попал в створ ворот волжан после удара головой из их штрафной площади. Спустя несколько секунд Андрей Егорычев и Рамазан Гаджимурадов вышли в атаку два в один, но не сумели забить — вратарь сократил расстояние и блокировал удар Егорычева.На 62-й минуте Егорычев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.Оставшись в меньшинстве, «Урал» не оставил попыток открыть счёт, шёл вперёд и стал пропускать опасные атаки «Пари НН». В одной из них команду пришлось спасать Илье Помазуну, ещё в одной Никита Каккоев попал в штрафной в руку защитнику «Урала» Алексею Герасимову, и у Виталия Мешкова появился повод назначить пенальти, однако ни он, ни арбитры VAR не стали этого делать. Но «Пари НН» всё-таки забил – после красивой комбинации в одно касание узбекистанский легионер волжан Иброхимхалил Юлдошев с линии штрафной поразил угол ворот «Урала».До конца встречи счёт не изменился — итог 0:1.Видеообзор матча можно посмотреть на YouTube-канале Матч-ТВ:Это пятое поражение «Урала» в шести матчах чемпионата, команда осталась на последнем месте. Ни при Игоре Шалимове, ни пи Викторе Гончаренко набрать очки уральцам пока не получается – единственным набранным баллом так и остаётся очко, полученное в Воронеже, когда команду возглавлял Евгений Аверьянов.Следующий матч «Урал» проведёт также на «Екатеринбург Арене» – 28 августа екатеринбуржцы примут чемпиона страны, питерский «Зенит».