В день 299-летия Екатеринбурга к памятнику основателям возложили цветы

16.43 Суббота, 20 августа 2022
Общество
Фото Алина Шешеня /Екатеринбург.рф
В день 299-летия города в центре столицы Урала состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на площади Труда.

«Яркое и торжественное действо стартовало ровно в полдень с блестящего выступления роты почётного караула Центрального военного округа и оркестра "Урал-бэнд"», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Памятник основателям уральской столицы был установлен в 1998 году по случаю 275-летия города. Однако традиция с возложение цветов к скульптуре появилась только 15 лет назад.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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