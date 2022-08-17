В день 299-летия Екатеринбурга к памятнику основателям возложили цветы
Общество
Фото Алина Шешеня /Екатеринбург.рф
В день 299-летия города в центре столицы Урала состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на площади Труда.
«Яркое и торжественное действо стартовало ровно в полдень с блестящего выступления роты почётного караула Центрального военного округа и оркестра "Урал-бэнд"», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Памятник основателям уральской столицы был установлен в 1998 году по случаю 275-летия города. Однако традиция с возложение цветов к скульптуре появилась только 15 лет назад.
«Яркое и торжественное действо стартовало ровно в полдень с блестящего выступления роты почётного караула Центрального военного округа и оркестра "Урал-бэнд"», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Памятник основателям уральской столицы был установлен в 1998 году по случаю 275-летия города. Однако традиция с возложение цветов к скульптуре появилась только 15 лет назад.
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