В Свердловской области прошли соревнования групп преследования ГУФСИН
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В период с 15 по 19 августа в Свердловской области в Тавде на базе ИК-19 проводились соревнования групп преследования с собаками. Мероприятие состоялось под руководством начальника кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, команды состязались в таких дисциплинах как, розыск бежавших (следовая работа), кросс на 1 километр, стрельба из боевого оружия, ориентирование на местности, боевые приемы борьбы, оказание первой медицинской помощи, задержание фигуранта, постройка укрытий.
«Данные соревнования проводятся каждый год в разных учреждениях ГУФСИН и призваны для повышения уровня подготовки и навыков сотрудников для действий в реальных условиях поиска и задержания преступников», – рассказал Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, команды состязались в таких дисциплинах как, розыск бежавших (следовая работа), кросс на 1 километр, стрельба из боевого оружия, ориентирование на местности, боевые приемы борьбы, оказание первой медицинской помощи, задержание фигуранта, постройка укрытий.
«Данные соревнования проводятся каждый год в разных учреждениях ГУФСИН и призваны для повышения уровня подготовки и навыков сотрудников для действий в реальных условиях поиска и задержания преступников», – рассказал Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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