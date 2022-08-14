В Свердловской области прошли соревнования групп преследования ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В период с 15 по 19 августа в Свердловской области в Тавде на базе ИК-19 проводились соревнования групп преследования с собаками. Мероприятие состоялось под руководством начальника кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН.Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, команды состязались в таких дисциплинах как, розыск бежавших (следовая работа), кросс на 1 километр, стрельба из боевого оружия, ориентирование на местности, боевые приемы борьбы, оказание первой медицинской помощи, задержание фигуранта, постройка укрытий.«Данные соревнования проводятся каждый год в разных учреждениях ГУФСИН и призваны для повышения уровня подготовки и навыков сотрудников для действий в реальных условиях поиска и задержания преступников», – рассказал Левченко.