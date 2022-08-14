Палатки с фастфудами установили рядом с ремонтируемым тротуаром в День Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня Екатеринбург отмечает День города. Однако подготовиться к нему успели не все. У дома Севастьянова оказался на закончен ремонт тротуара. Рядом установили палатки с фастфудом.
Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Участок пешеходной от дома Севастьянова до екатеринбурского главпочтамта остается в этот день без брусчатки. Горожане ходят прямо по песку.
Ремонтные работы рядом с палатками не ведутся.
Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Участок пешеходной от дома Севастьянова до екатеринбурского главпочтамта остается в этот день без брусчатки. Горожане ходят прямо по песку.
Ремонтные работы рядом с палатками не ведутся.
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