Екатеринбуржцы ищут место для памятника Святой Екатерине, хоть денег на него нет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снова взялись за любимое развлечение — ищут место для новой достопримечательности, хоть денег на её создание нет и пока не предвидится. На этот раз жители уральской столицы ломают головы над тем, куда воткнуть скульптуру святой Екатерине, в честь которой — по мнению большой части екатеринбуржцев — город и был назван.Предложение установить подобное скульптурное изображение озвучили в мэрии Екатеринбурга. Вице-спикер городской думы Виктор Тестов, предложил воплотить проект скульптора Фёдора Петрова в следующем году, к круглому юбилею Екатеринбурга, вроде как в качестве подарка. Вот только на это потребуется свыше 200 миллионов, а откуда их взять — неизвестно. Но депутаты, которым идея понравилась, уверены, что деньги найдутся. Их поищут либо у частных инвесторов, либо даже объявят всенародные сбор средств (лучший вариант, ведь по собранной сумме сразу же стало бы понятно, хотят ли екатеринбуржцы такой «подарок»).Пока же в мэрии и думе ищут ответ на вопрос финансирования памятника, жители в соцсетях отсыпают свои варианты месторасположения нового памятника. Среди уже традиционных «на месте Ленина», «на месте Свердлова» и «на месте Татищева и Де Генина» встречаются и более оригинальные предложения — установить святую на месте всё равно отсутствующей Краснознамённой группы, например. Или на территории «Сима-ленда».