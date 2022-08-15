В Екатеринбургском зоопарке открыли новый вольер с белой медведицей Хатангой
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 августа, в зоопарке Екатеринбурга открыли новый вольер для белых медведей. В нем поселились старожила зоопарка Айна и медведица Хатанга, прибывшая из Московского зоопарка.
Напомним, что Хатангу спасли вахтовики на архипелаге Северная Земля. Мать медведицы убили браконьеры, поэтому Хатанга не научилась добывать еду, ее подкармливали люди. Оставить медведицу в дикой природе было нельзя, так как она бы не выжила.
Отметим, что Хатанга заняла место белого медведя Умки, который умер в апреле прошлого года. В вольер Умки попал детский резиновый мячик, который тот проглотил.
Теперь вольер с белыми медведями огорожен стеклом. Забросить к животным посторонние предметы не получится.
Напомним, что Хатангу спасли вахтовики на архипелаге Северная Земля. Мать медведицы убили браконьеры, поэтому Хатанга не научилась добывать еду, ее подкармливали люди. Оставить медведицу в дикой природе было нельзя, так как она бы не выжила.
Отметим, что Хатанга заняла место белого медведя Умки, который умер в апреле прошлого года. В вольер Умки попал детский резиновый мячик, который тот проглотил.
Теперь вольер с белыми медведями огорожен стеклом. Забросить к животным посторонние предметы не получится.
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