Перекресток Шолохова – Сибирский тракт в Екатеринбурге два месяца будет недоступен для автомобилистов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе перекрестка Шолохова – Сибирский тракт. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 ноября.Перекрытие необходимо для строительства сетей газоснабжения. Место проведения работ огородят и обозначат красными сигнальными фонарями, установленными на ограждении через каждые два метра.На время перекрытия движение транспорта направят по Сухому переулку, улицам Лагерной и Курганской.