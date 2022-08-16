Перекресток Шолохова – Сибирский тракт в Екатеринбурге два месяца будет недоступен для автомобилистов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе перекрестка Шолохова – Сибирский тракт. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 ноября.
Перекрытие необходимо для строительства сетей газоснабжения. Место проведения работ огородят и обозначат красными сигнальными фонарями, установленными на ограждении через каждые два метра.
На время перекрытия движение транспорта направят по Сухому переулку, улицам Лагерной и Курганской.
Перекрытие необходимо для строительства сетей газоснабжения. Место проведения работ огородят и обозначат красными сигнальными фонарями, установленными на ограждении через каждые два метра.
На время перекрытия движение транспорта направят по Сухому переулку, улицам Лагерной и Курганской.
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