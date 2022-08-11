Из-за коммунальной аварии жители Екатеринбурга остались без горячей воды
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В преддверии Дня города в Екатеринбурге возникли перебои с подачей горячей воды в многоквартирные дома. Это произошло из-за коммунальной аварии.
Жители многоэтажек жалуются, что в кранах сильно ослаб напор горячей воды. Оказалось, что проблемы возникли на сетях МУП «Водоканал». Как рассказали в пресс-службе предприятия, на одном из двух водоводов диаметром 1000 мм произошла авария. Труба снабжает водой Новосвердловскую ТЭЦ, которая подает горячую воду в город. Поврежденную трубу пришлось отключить.
Планируется, что аварийно-восстановительные работы завершат до утра 20 августа. Для снабжения ТЭЦ увеличили объем подачи воды в рабочем водоводе.
Жители многоэтажек жалуются, что в кранах сильно ослаб напор горячей воды. Оказалось, что проблемы возникли на сетях МУП «Водоканал». Как рассказали в пресс-службе предприятия, на одном из двух водоводов диаметром 1000 мм произошла авария. Труба снабжает водой Новосвердловскую ТЭЦ, которая подает горячую воду в город. Поврежденную трубу пришлось отключить.
Планируется, что аварийно-восстановительные работы завершат до утра 20 августа. Для снабжения ТЭЦ увеличили объем подачи воды в рабочем водоводе.
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