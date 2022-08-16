Коронавирусом заболели еще 662 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 662 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 459 046 заболевших COVID-19.В связи с выздоровлением выписали еще 370 пациентов. Общее число вылечившихся – 442 186.Зарегистрирован один летальный исход. Всего в области от коронавируса умерли 10 795 человек.