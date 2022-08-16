Коронавирусом заболели еще 662 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 662 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 459 046 заболевших COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали еще 370 пациентов. Общее число вылечившихся – 442 186.
Зарегистрирован один летальный исход. Всего в области от коронавируса умерли 10 795 человек.
В связи с выздоровлением выписали еще 370 пациентов. Общее число вылечившихся – 442 186.
Зарегистрирован один летальный исход. Всего в области от коронавируса умерли 10 795 человек.
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