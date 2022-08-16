Жителей Екатеринбурга предупреждают об очередных дорожных перекрытиях
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в августе и сентябре закроют движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
С 8 по 30 сентября будет закрыто движение на перекрестке Алма-Атинского переулка и улицы Онежской. Это связано со строительством тепловых сетей.
Из-за реконструкции улицы Новокольцовской с 27 по 31 августа перекроют улицу Чистую – от Трубачева до Сибирского тракта. На время перекрытия транспорт направят по улицам Трубачева и Бордюрной.
С 20 сентября по 20 октября закроют движение транспорта по переулку Мельковскому – от проспекта Космонавтов до дома №3 по переулку Мельковскому. В это время будут восстанавливать нарушенное благоустройство при строительстве водопровода. Объезд организуют по улицам Артинской, Армавирской и Завокзальной.
Для выполнения работ по прокладке кабельной линии с 12 по 17 сентября ограничат движение на улице Мастеров – от Артинской до Подгорной.
Улица Омская в районе дома №3 по Уральской до Сулимова будет недоступна для автомобилистов с 19 августа по 12 сентября из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей.
С 8 по 30 сентября будет закрыто движение на перекрестке Алма-Атинского переулка и улицы Онежской. Это связано со строительством тепловых сетей.
Из-за реконструкции улицы Новокольцовской с 27 по 31 августа перекроют улицу Чистую – от Трубачева до Сибирского тракта. На время перекрытия транспорт направят по улицам Трубачева и Бордюрной.
С 20 сентября по 20 октября закроют движение транспорта по переулку Мельковскому – от проспекта Космонавтов до дома №3 по переулку Мельковскому. В это время будут восстанавливать нарушенное благоустройство при строительстве водопровода. Объезд организуют по улицам Артинской, Армавирской и Завокзальной.
Для выполнения работ по прокладке кабельной линии с 12 по 17 сентября ограничат движение на улице Мастеров – от Артинской до Подгорной.
Улица Омская в районе дома №3 по Уральской до Сулимова будет недоступна для автомобилистов с 19 августа по 12 сентября из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей.
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