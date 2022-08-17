ФСБ проведет антитеррористические учения на Уралмаше в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранительными органами проведут антитеррористические учения около Уральской футбольной академии на улице Фестивальной.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, учения будут проводиться в районе улиц Донбасская, Кировградская, Фестивальная и 22-го Партсъезда с 15.00 18 августа до 12.00 19 августа. В мероприятии примут участие правоохранительные органы, экстренные службы, представители органов исполнительной власти и администрации спортивного комплекса.Жителей и гостей Екатеринбурга просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от правоохранителей в районе проведения учений.