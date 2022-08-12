За сутки в Свердловской области выявили 642 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 642 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 458 384 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 327 пациентов. Всего вылечились 441 816 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 794.
По выздоровлению выписали 327 пациентов. Всего вылечились 441 816 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 794.
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