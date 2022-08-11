Руководители предприятий и партнерских образовательных организаций Росатома посетили Технический университет УГМК

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда профессиональные навыки (hardskills) начинают устаревать очень быстро. В современном мире трудно представить, что человек, обучившись один раз определенным механическим операциям, будет применять их всю жизнь. Поэтому мы считаем важным сохранить интерес к постоянному обучению у студента. Научить его учиться и не отбить желание познавать новое. Развивать критическое мышление. Прививать культуру обучения в течении всей жизни. И мы считаем правильным образовательный подход корпоративного вуза УГМК – сочетание профессионального развития будущих кадров с вовлечением их в корпоративную культуру компании, участие корпоративных преподавателей из числа ведущих специалистов предприятий, практичность обучения», – рассказала менеджер программы центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Вера Кудаковская.



Фото: пресс-служба УГМК

«Опыт УГМК в обучении и развитии будущих кадров традиционно вызывает интерес промышленных компаний. И мы делимся опытом как в области инженерного корпоративного обучения, так и в построении системы непрерывной подготовки кадров со своими особенностями, проблемами и успехами. И очень приятно, что мы сходимся во мнении, что уже сейчас технические специальности становятся все более востребованы и за ними будущее», – отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Руководители предприятий и партнерских образовательных организаций Росатома в рамках деловой программы Чемпионата AtomSkills 2022 посетили Технический университет УГМК.В процессе знакомства с лучшими российскими практиками подготовки кадров руководители предприятий атомной отрасли и партнёрских образовательных организаций Ростатома познакомились с ведущими образовательными организациями Свердловской области. Итогом стала экспертная сессия, организованная на площадке Технического университета УГМК. Основной темой обсуждения стала подготовка высококвалифицированных кадров для крупных промышленных компаний в современных условиях.Для гостей Техуниверситета директор Вячеслав Лапин и начальник отдела маркетинга Нина Новикова провели экскурсию, на которой гости ознакомились с инструментами подготовки студентов в корпоративном вузе компании.