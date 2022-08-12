В Екатеринбурге подрядчик заплатит миллион рублей упавшему в котлован ребенку
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с ЗАО «Спецстрой-2» взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка, упавшего в вырытый котлован.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 3 декабря 2019 года ЗАО «Спецстрой-2» проводило подрядные работы на сетях водоснабжения в одном из дворов на улице Новгородцевой в Екатеринбурге. Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении работ ребенок упал в раскопанную траншею и получил тяжкий вред здоровью.
В отношении работника организации, который допустил нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, ранее уже вынесли обвинительный приговор. Прокурор района также обратился в суд к ЗАО «Спецстрой-2» с иском о взыскании морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 3 декабря 2019 года ЗАО «Спецстрой-2» проводило подрядные работы на сетях водоснабжения в одном из дворов на улице Новгородцевой в Екатеринбурге. Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении работ ребенок упал в раскопанную траншею и получил тяжкий вред здоровью.
В отношении работника организации, который допустил нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, ранее уже вынесли обвинительный приговор. Прокурор района также обратился в суд к ЗАО «Спецстрой-2» с иском о взыскании морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.
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