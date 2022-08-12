Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 27°С, осадков не ожидается.
Сегодня, 18 августа, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 15…20°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днем 18…20°С. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 19 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3…8°С, днем 21…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 6…8°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 20 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, днем 22…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
В День города в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 12…14°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 августа, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 15…20°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днем 18…20°С. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 19 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3…8°С, днем 21…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 6…8°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 20 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, днем 22…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
В День города в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 12…14°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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