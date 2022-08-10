Телевизионные мультики переберутся на большой экран екатеринбургского кинотеатра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Российские кинотеатры продолжают отчаянные попытки выжить в условиях санкций. На сей раз на помощь им пришёл телевизионный канала «2Х2», который специализируется на производстве и трансляции анимационных сериалов для взрослой аудитории.Для поддержки отечественного кинопроката (ну, и для собственного пиара тоже, не без этого) телеканал организовал акцию «Городской кинотеатр 2х2». Суть её в том, что несколько дней подряд в некоторых кинотеатрах крупных городов будут демонстрировать на больших экранов мультики, предназначенные для экранов гораздо меньшего размера, телевизионных. При этом, в некоторых городах покажут целые сезоны мультсериалов популярного телеканала, а в других — лишь лучшие серии из них.Екатеринбург оказался в числе тех, кто целыми сезонами был обделён. В кинотеатре «Гринвич Синема» на вечерних сеансах с 18-го по 21-ое августа будут показывать лучшие серии из мультсериалов «Нигдегород и его окрестности», «Возврату не подлежит», «Подозрительная Сова», «Осторожно, Киберземляне!» и «9 жизней». Вся эта мультипликация произведена либо силами самого телеканала «2Х2», либо снята независимыми аниматорами. Другими городами, выбранными участниками акции показов телевизионных мультов на больших экранах, стали Владивосток, Красноярск, Барнаул, Ставрополь, Новосибирск, Уфа, Кемерово, Омск и Иркутск.Стоит напомнить, что после изоляционных мер, вызванных борьбой с ковид-эпидемией, российские кинотеатры получили ещё более сокрушительный удар в виде санкций, связанных с действиями России на украинской территории. Многие крупные западные компании-прокатчики и производители отказались отправлять в кинотеатры РФ свои новые, самые ожидаемые зрителями новинки. Часть блокбастеров всё же разными правдами и неправдами просачивается в Россию. Так, в том же «Гринвич Синема» на этой неделе можно посмотреть триллер «Вышка» или французскую комедию «Снято!». Но всё равно кинотеатрам приходится прибегать к различным хитростям, заполняя сетку показов отечественными кинолентами, старыми иностранными хитами или — как в данном случае — продукцией, вообще не предназначенной для кинопоказов.