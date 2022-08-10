Центральный парк отдыха Екатеринбурга на один день оккупируют собаки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшее воскресенье, 21-го августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Человек собаке дом». Цель организаторов — привлечь внимание горожан к проблемам бездомных животных и сбор средств для приютов и передержек.В фестивальный день собаки станут полноправными хозяевами парка. У входа посетителей будут встречать ирландские волкодавы, на аллеях парка можно будет встретить собачек разных пород с их постоянными или временными владельцами, а многие площадки парка предложат связанные с собаками программы. Так, на сцене «Саунд-парка» малышам вслух почитают книгу про собак, а в Саду Камней весь день можно будет потискать щенков и прогулять на поводке более взрослых животных. Ближе к вечеру, в 18:30 собравшимся покажут представление, которое докажет, что не только цирковые собаки умеют делать различные трюки.Весь день в ЦПКиО будут работать мастер-классы, обучающие правильному обращению с животными, аукционы и торговые лавки, выручка из которых перейдёт в распоряжение екатеринбургских приютов для бездомных животных.