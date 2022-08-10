«Рейтинг» выявленных в 2022 году карантинных вредителей растений составили свердловчане

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Свердловский референтный центр Россельхознадзора по результатам работы по госзаданию в области карантина растений за семь месяцев текущего года составил список выявленных карантинных вредителей.В рамках государственного задания сотрудники референтного центра проводили исследования продуктов растениеводства, осуществляли мониторинг фитосанитарного состояния лесов в регионе.С января по июль 2022 года агрономы центра провели триста исследований. В их числе 141 энтомологическое исследование, 111 – гербологических, 32 фитогельминтологических и 16 микологических.В результате этой деятельности в 35 случаях были обнаружены карантинные объекты. Первое место по количеству случаев с большим отрывом от остальных вредителей занял усач еловый малый (18 случаев); на втором месте красная померанцевая щитовка (4 случая); на третьем месте золотистая картофельная нематода (3 случая).Далее идут усач еловый большой (3 случая), сосновый усач (3 случая). По одному случаю обнаружения у калифорнийской и тутовой щитовок, у восточной плодожорки и западного цветочного трипса.Данные об обнаруженных вредителях направлены в областное Управление Россельхознадзора для принятия мер по обеспечению фитосанитарной безопасности региона.