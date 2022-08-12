ФК «Урал» подписал контракт с полузащитником сборной России Юрием Газинским

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» сегодня подписал контракт с экс-игроком «Краснодара» Юрием Газинским. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Контракт подписан на два года. В команду Газинский переходит на правах свободного агента. Завтра он уже проведет первую тренировку с основным составом «Урала».Добавим, что 33-летний Юрий Газинский девять лет провел в Краснодаре, на его счету 282 матча в составе этой команды. Футболист неоднократно привлекался в сборную России. Именно он стал автором первого мяча нашей национальной команды на Чемпионате мира 2018 года – Газинский поразил ворота сборной Саудовской Аравии.