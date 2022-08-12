В Свердловской области подтвердили 597 новых случаев коронавируса

14.24 Среда, 17 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 597 человек. Общее число случаев COVID-19 – 457 742.

В связи с выздоровлением выписали 291 пациента. Всего вылечились 441 489 свердловчан.

За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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