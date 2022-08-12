В Свердловской области подтвердили 597 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 597 человек. Общее число случаев COVID-19 – 457 742.В связи с выздоровлением выписали 291 пациента. Всего вылечились 441 489 свердловчан.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.