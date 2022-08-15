Детский сад заплатит 300 тысяч рублей воспитаннику, которого пытался задушить другой мальчик

13.55 Среда, 17 августа 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге детский сад заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, которого пытался задушить другой мальчик. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что в октябре прошлого года в детском саду №55 воспитанник накинул на шею мальчика шнурок и принялся его душить. Воспитателя в тот момент не было на месте происшествия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как малыш кричал и звал на помощь, но из взрослых на его крики никто не пришел. После случившегося воспитателя также не увидели травмированную шею ребенка и ничего не сообщили родителям.

Зато полосу шее от удушения увидела мама пострадавшего мальчика. Она обратилась в больницу, где ребенку поставили диагноз – состояние после попытки механического удушения, гематомы шеи. В результате нападения мальчик получил как физическую, так и психологическую травму.

В детском саду по факту случившегося провели служебное расследование. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности и перевели на должность младшего воспитателя.

Прокурор Ленинского района Екатеринбурга обратился в районный суд с иском, в котором просил взыскать с дошкольного учреждения затраты на лечение – 6 808 рублей – и компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Однако ответчик не согласился с решением суда и принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель дошкольного учреждения оспаривал размер компенсации морального вреда. Рассмотрев материалы дела, областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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