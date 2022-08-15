В Свердловской области приступили к уборке зерна

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовала уборка зерновых культур. Аграриям предстоит убрать порядка 350 тысяч гектаров.Как сообщили в департаменте информполитики региона, большую часть собранных в регионе зерновых культур отправят на корм крупного рогатого скота и птицы.По словам первого замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергея Шарапова, в области уже убрано 15% засеянных площадей. В этом году урожайность выше, чем в прошлом – 22-25 центнеров с гектара.Лидером в уборке зерна стал Ирбитский район. От засеянной площадь там убрано почти 25% зерновых культур.