В Свердловской области приступили к уборке зерна
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области стартовала уборка зерновых культур. Аграриям предстоит убрать порядка 350 тысяч гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, большую часть собранных в регионе зерновых культур отправят на корм крупного рогатого скота и птицы.
По словам первого замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергея Шарапова, в области уже убрано 15% засеянных площадей. В этом году урожайность выше, чем в прошлом – 22-25 центнеров с гектара.
Лидером в уборке зерна стал Ирбитский район. От засеянной площадь там убрано почти 25% зерновых культур.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, большую часть собранных в регионе зерновых культур отправят на корм крупного рогатого скота и птицы.
По словам первого замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергея Шарапова, в области уже убрано 15% засеянных площадей. В этом году урожайность выше, чем в прошлом – 22-25 центнеров с гектара.
Лидером в уборке зерна стал Ирбитский район. От засеянной площадь там убрано почти 25% зерновых культур.
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