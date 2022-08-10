Жителей Свердловской области предупредили о заморозках

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС.По данным синоптиков, в ночь на 18 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.