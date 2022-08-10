Жителей Свердловской области предупредили о заморозках
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС.
По данным синоптиков, в ночь на 18 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.
По данным синоптиков, в ночь на 18 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.
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