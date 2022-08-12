В Нижнем Тагиле проверят мать трех девочек, который спят на балконе и просят еды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью трех маленьких девочек.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, девочки 2016, 2018 и 2021 годов рождения находятся в социально опасных условиях. Например, они часто гуляют одни, просят кушать и спят на балконе.В ходе проверки прокуратура выяснит условия проживания детей и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране их жизни и здоровья.