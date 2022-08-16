Новое здание для современных чекистов отгрохают в центре Екатеринбурга

21.03 Вторник, 16 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В скором времени в Екатеринбурге одна из «дочек» УГМК (а именно — «Уралэлектромедь») начнёт строительство нового здания ФСБ. Строительство займет на 2 года.

Логичнее было бы, конечно, построить новое здание «чекистов» на улице Чекистов. Но серая, мрачная громадина вырастет на прежнем месте, на продолжении самой весёлой и людной улице Екатеринбурга — на улице Вайнера. Впрочем, с учётом того, какая именно «веселуха» идёт в стране, в этом тоже есть своя логика. А в архитектурных особенностях строения можно разглядеть ещё две тенденции современной России: здание будет очень большим, в несколько ярусов, самый высокий из которых – в 17 этажей (ну, так и количество силовиков в стране немаленькое), оно будет неприступным, с толстыми бетонными стенами и внешне будет больше похоже на крепость с окнами-бойницами.

Ради строительства ФСБ-шного небоскрёба на месте нынешнего скромного здания на 2 года обещают перекрыть движение на отрезке её от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Жителям престижного квартала и сотрудникам многочисленных фирм и контор, расположенных неподалёку, впору готовиться к обязательным для масштабных строек «удобствам»: грохоту, лязгу, пыли и снующим туда-сюда грузовым махинам.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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