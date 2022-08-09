Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве
Общество
Фото: официальный сайт Свердловской киностудии / sverdlovskfilmstudio.com
В Екатеринбурге продолжаются фестивальные дни Международного киносмотра «Одна шестая», в рамках которого в конкурентной борьбе сошлись дебютные фильмы начинающих режиссёров из стран евразийского континента.
Но кинофестиваль — это не только конкурсная борьба, раздача призов, просмотр фильмов и мастер-классы. Это ещё и возможность деловых встреч и переговоров. Так, на этой неделе был подписан документ о сотрудничестве между Свердловской киностудией и «Кыргызфильмом». Свои автографы под Меморандумом о стратегическом сотрудничестве поставили два гендиректора киностудий — Акжол Бекболотов и Виктор Шадрин. Подписанный документ поможет двум киностудиям в дальнейшем снимать фильмы совместного производства, помогать друг другу с киноэкспедициями, делиться представителями творческих профессий, пользоваться технико-производственными базами друг друга.
После разрушения единого союзного кинопроката в 90-ые годы россияне мало знакомы с новинками кинематографистов Кыргызстана. Меж тем, кино в республике не умерло, на студии «Кыргызфильм» ежегодно снимается игровое и анимационное кино, в которых традиции советского периода смешиваются с современным киноязыком. Так, в 2016-м году киностудия выпустила драму «Завещания отца», которая была буквально усыпана наградами международных кинофестивалей.
Меж тем, кинофестиваль «Одна шестая» продолжается. Завтра, 17-го августа, — завершающий его день. Вечером на церемонии закрытия объявят победителей конкурсной программы и покажут фильм «Страна Саша».
Но кинофестиваль — это не только конкурсная борьба, раздача призов, просмотр фильмов и мастер-классы. Это ещё и возможность деловых встреч и переговоров. Так, на этой неделе был подписан документ о сотрудничестве между Свердловской киностудией и «Кыргызфильмом». Свои автографы под Меморандумом о стратегическом сотрудничестве поставили два гендиректора киностудий — Акжол Бекболотов и Виктор Шадрин. Подписанный документ поможет двум киностудиям в дальнейшем снимать фильмы совместного производства, помогать друг другу с киноэкспедициями, делиться представителями творческих профессий, пользоваться технико-производственными базами друг друга.
После разрушения единого союзного кинопроката в 90-ые годы россияне мало знакомы с новинками кинематографистов Кыргызстана. Меж тем, кино в республике не умерло, на студии «Кыргызфильм» ежегодно снимается игровое и анимационное кино, в которых традиции советского периода смешиваются с современным киноязыком. Так, в 2016-м году киностудия выпустила драму «Завещания отца», которая была буквально усыпана наградами международных кинофестивалей.
Меж тем, кинофестиваль «Одна шестая» продолжается. Завтра, 17-го августа, — завершающий его день. Вечером на церемонии закрытия объявят победителей конкурсной программы и покажут фильм «Страна Саша».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге покажут классический фильм брата главного ненавистника Ельцин Центра
09 августа 2022
09 августа 2022
В поселке Баранчинский благодаря «Святогору» торжественно открыли обновленную автодорогу
16 августа 2022
16 августа 2022
Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи
08 августа 2022
08 августа 2022