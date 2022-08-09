Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжаются фестивальные дни Международного киносмотра «Одна шестая», в рамках которого в конкурентной борьбе сошлись дебютные фильмы начинающих режиссёров из стран евразийского континента.Но кинофестиваль — это не только конкурсная борьба, раздача призов, просмотр фильмов и мастер-классы. Это ещё и возможность деловых встреч и переговоров. Так, на этой неделе был подписан документ о сотрудничестве между Свердловской киностудией и «Кыргызфильмом». Свои автографы под Меморандумом о стратегическом сотрудничестве поставили два гендиректора киностудий — Акжол Бекболотов и Виктор Шадрин. Подписанный документ поможет двум киностудиям в дальнейшем снимать фильмы совместного производства, помогать друг другу с киноэкспедициями, делиться представителями творческих профессий, пользоваться технико-производственными базами друг друга.После разрушения единого союзного кинопроката в 90-ые годы россияне мало знакомы с новинками кинематографистов Кыргызстана. Меж тем, кино в республике не умерло, на студии «Кыргызфильм» ежегодно снимается игровое и анимационное кино, в которых традиции советского периода смешиваются с современным киноязыком. Так, в 2016-м году киностудия выпустила драму «Завещания отца», которая была буквально усыпана наградами международных кинофестивалей.Меж тем, кинофестиваль «Одна шестая» продолжается. Завтра, 17-го августа, — завершающий его день. Вечером на церемонии закрытия объявят победителей конкурсной программы и покажут фильм «Страна Саша».