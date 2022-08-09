В Ельцин Центре покажут фильм с Юрием Шевчуком в главной роли

18.43 Вторник, 16 августа 2022
Общество
Фото: кадр из фильма
Как интересно совпало! В Уфе лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука суд решил оштрафовать за дискредитацию российской армии, а в Екатеринбурге уже на следующей неделе на большем экране покажут давно позабытый публикой фильм, в котором оштрафованный сыграл главную роль.

Фильм «Духов день» был снят в 1990-м году режиссёром Сергеем Сельяновым, который позже переквалифицируется в продюсеры и в этом качестве произведён на свет немало первоклассных лент, от «Брата» до «Пионеров-героев». По жанру «Духов день» — мистическая драма, главный герой которой Иван Христофоров открыл в себе дар предугадывать, где и когда произойдёт взрыв. И, разумеется, этим его свойством начинают интересоваться силовики. Для Юрия Шевчука роль Христофора до сих остаётся наиболее серьёзным опытом работы в игровом кино. Помимо неё он играл лишь небольшие эпизоды в различных кинолентах.

В екатеринбургском Ельцин Центре «Духов день» покажут без привязки к сегодняшнему суду. И даже без привязки к скандалу, связанному с тем, что Шевчук что-то «не то» сказал на своём концерте. Показ планировался давно и есть даже договорённость со сценаристом фильма Михаилом Коновальчуком, что 26-го августа он появится в Екатеринбурге и представит «Духов день» зрителям.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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