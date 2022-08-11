В поселке Баранчинский благодаря «Святогору» торжественно открыли обновленную автодорогу

17.52 Вторник, 16 августа 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Благодаря финансовой поддержке АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в поселке Баранчинском Кушвинского городского округа был отремонтирован участок дороги, соединяющей центральные улицы – Ленина и Коммуны.

– Дорогие друзья, уважаемые баранчинцы, кушвинцы! – обратился к участникам церемонии Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. – В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» качеству дорожного полотна, безопасности дорожного движения уделяется большое внимание. Сегодня от лица Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева я хочу всех поблагодарить за качественную командную работу. Огромное спасибо предприятиям, которые поддерживают родной поселок, родной город, за участие в таких нужных социальных проектах.


На капитальный ремонт участка дороги потребовалось порядка 16 миллионов рублей. Большую часть средства – 10 миллионов рублей – выделило АО «Святогор».

– Сегодня действительно радостное событие для всех барачинцев и кушвинцев, потому что мы живем одной семьей, ездим друг к другу в гости, и транспортное сообщение для нас, очень важно, – отметил глава Кушвинского городского округа Владимир Слепухин. – Для решения проблемы комфортного выезда в Кушву мы обратились к руководству УГМК и в очередной раз получили поддержку.


Благодаря проведенному ремонту в поселке был введен новый автобусный маршрут №103, который соединил весь Кушвинский городской округ. Под аплодисменты гостей и жителей поселка автобус с пассажирами проследовал по обновленной магистрали.


Фото: пресс-служба УГМК


– Трудно сегодня представить реализацию социально значимых проектов без государственно-частного партнерства, – подчеркнул заместитель директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов. – Именно благодаря совместным усилиям и инвестициям у нас получается делать жизнь в городах и поселках лучше. И эта дорога – яркий тому пример.


Ремонт автомобильной дороги – не единственный проект, реализованный Уральской горно-металлургической компанией в лице АО «Святогор» на территории Кушвинского городского округа. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в городе Кушве и поселке Баранчинском ремонтируются и строятся объекты социальной сферы и городской инфраструктуры. Сумма благотворительных средств, ежегодно направляемая на социально-экономическое развитие округа, составляет около 40 млн рублей.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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