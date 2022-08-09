От укусов клещей с начала сезона пострадали 46 908 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 97 человек. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано 46 908 пострадавших.
Среди пострадавших от укусов клещей детей – 8 073 ребенка. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 33,3% от всех пострадавших.
Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, подтверждено 84 случая клещевого вирусного энцефалита и 397 случаев лайм-боррелиоза.
Среди пострадавших от укусов клещей детей – 8 073 ребенка. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 33,3% от всех пострадавших.
Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, подтверждено 84 случая клещевого вирусного энцефалита и 397 случаев лайм-боррелиоза.
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