От укусов клещей с начала сезона пострадали 46 908 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 97 человек. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано 46 908 пострадавших.Среди пострадавших от укусов клещей детей – 8 073 ребенка. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 33,3% от всех пострадавших.Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, подтверждено 84 случая клещевого вирусного энцефалита и 397 случаев лайм-боррелиоза.