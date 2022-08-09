Обитатели Калиновского лесопарка Екатеринбурга в четверг ждут гостей
Общество
Фото Антона Каптелова
Калиновский лесопарк Екатеринбурга — один из самых больших в городе, но из-за своего окраинного местоположения, хорошо известный, в основном жителям Орджоникидзевского района. Меж тем, это очень красивое живописное место, населённое большим разнообразием птиц и прочей живности, в чём на этой неделе сможет убедиться любой желающий.
В четверг, 18-го августа, опытные экскурсоводы Ксения Волянская и Дмитрий Галицын проведут по Калиновскому лесопарку группу любознательных. Прогулка названа ими «Жители неба и жители воды», что подсказывает — главный упор в «рассказе на ходу» будет делаться на том, какие птицы живут на территории Калиновки и какие беспозвоночные и растения можно встретить в водоёмах лесопарка. Авторы экскурсии предлагают участникам брать с собой в поход бинокли и даже переносные микроскопы — так знакомство с обитателями Калиновки получится наиболее близким.
Ориентировочно экскурсия по Калиновскому лесопарку продлится 2 с половиной часа. Чтобы присоединиться к ней, нужно пройти регистрацию по ссылке.
В четверг, 18-го августа, опытные экскурсоводы Ксения Волянская и Дмитрий Галицын проведут по Калиновскому лесопарку группу любознательных. Прогулка названа ими «Жители неба и жители воды», что подсказывает — главный упор в «рассказе на ходу» будет делаться на том, какие птицы живут на территории Калиновки и какие беспозвоночные и растения можно встретить в водоёмах лесопарка. Авторы экскурсии предлагают участникам брать с собой в поход бинокли и даже переносные микроскопы — так знакомство с обитателями Калиновки получится наиболее близким.
Ориентировочно экскурсия по Калиновскому лесопарку продлится 2 с половиной часа. Чтобы присоединиться к ней, нужно пройти регистрацию по ссылке.
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