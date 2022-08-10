В День города в Екатеринбурге откроют два мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во время празднования Дня города, 20 августа, будут открыты два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Накануне праздника, 19 августа, все желающие смогут пройти первичную диспансеризацию в передвижном пункте диагностики в ЦПКиО имени Маяковского. С 10.00 до 18.00 екатеринбуржцы смогут сдать кровь, измерить давление, сделать флюорографию и пройти маммографию.Привиться от коронавируса можно будет 20 августа с 10.00 до 18.00 в мобильных пунктах вакцинации в Преображенском парке в Академическом и на площади Труда в центре Екатеринбурга. Для прохождения процедур необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Кроме того, в Екатеринбурге открыты 38 стационарных прививочных пунктов, расположенных в 18 больницах.