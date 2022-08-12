В Екатеринбурге открыли движение по съезду с развязки Луганской – Объездной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге открыли первый съезд, ведущий с развязки на пересечении Луганской – Объездной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.По подсчетам экспертов, именно на этот съезд приходится наибольший трафик, поэтому его открыли для автомобилистов в первую очередь.Планируется, что реконструкция развязки полностью завершится к сентябрю этого года. Тогда же запустят движение транспорта по всем съездам с развязки.