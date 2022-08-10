В жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге открылся паркинг с парадным центральным входом

15.50 Понедельник, 15 августа 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Первый квартал жилого района «Изумрудный бор», флагманского проекта «УГМК-Застройщик», в Екатеринбурге продолжает наполняться современной взаимодополняющей инфраструктурой. Теперь резиденты могут оставлять свои автомобили в комфортном надземном паркинге – в августе девелопер ввел его в эксплуатацию.

Отличительной особенностью паркинга является его многофункциональность. На первом этаже расположен парадный холл с панорамным остеклением, который выполняет функцию центральной входной группы жилого района «Изумрудный бор». Также здесь расположен офис собственной управляющей компании. А в скором времени начнет работать супермаркет, где можно приобрести все необходимое по пути домой.

Фишкой паркинга стали окна на каждом этаже, благодаря которым внутренние помещения наполнены светом и теплом, а также ультрасовременные револьверные двери, установленные в парадном холле первого этажа.

Новое здание паркинга, как и все жилые дома района выполнено из прочных и долговечных материалов – монолита и керамического кирпича. На 6 этажах эргономично расположились 317 машиномест для легковых автомобилей разных габаритов. Между уровнями можно быстро и с комфортом перемещаться на пассажирском лифте, либо воспользоваться лестницей. В холодное время года лифтовые холлы, как и все лестничные марши отапливаются.

Эстетической доминантой шестиэтажного здания является медиафасад с возможностью трансляции видеороликов о проекте, который органично интегрирован в архитектурную концепцию.

«В классическом представлении парковка – это только место хранения автомобиля. Мы же решили отказаться от стандартного формата и сделали это особенным объектом инфраструктуры жилого района «Изумрудный бор». Во-первых, мы установили на всех этажах окна, что позволило парковку сделать светлой. Во-вторых, предусмотрели на первом этаже коммерческие помещения, где появляются магазины, аптеки, салоны красоты и др. И конечно, главной особенностью стал центральный сквозной вход, через который жители попадают домой. Там же расположился ресепшн и просторный офис управляющей компании», − говорит генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.


Вся территория паркинга оборудована системами видеонаблюдения и находится под контролем службы мониторинга в режиме 24/7. Въезд осуществляется по специальным парковочным картам резидента. Сочетание современных технологий и профессиональной работы сотрудников позволяет быть уверенным, что автомобиль находится в безопасности.

Припарковать машину можно не только в надземном паркинге, но и на благоустроенной европейской парковке по периметру квартала с авторским ландшафтным оформлением. Высаженные яблони и кустарники, установленные разделители с газоном создают атмосферу настоящего цветущего сада на всей придомовой территории.

Отметим, паркинг стал отличным дополнением к богатой инфраструктуре «Изумрудного бора», в которую входит открывшаяся в конце июля 2022 года семейная поликлиника «УГМК-Здоровье», фитнес-центр Bright Fit площадью более 4 000 м2 с бассейном, помещения для бизнеса из сферы услуг (кафе, магазинов, аптек и др.) на первых этажах жилых домов. Также здесь в ближайшем будущем появится детский сад на 300 мест с ясельными группами, здание школы на 1100 мест, в котором разместится гимназия «Арт-Этюд». В шаговой доступности от домов первого квартала расположен ТРЦ VEER Mall c кинотеатром и фуд-кортом.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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