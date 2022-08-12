Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять полеты из аэропорта Кольцово. Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью турецкий авиаперевозчик совершил 14 августа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга назначен на 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие – на 04.00. Вылет из Антальи – в 17.52 по средам и субботам, прибытие в Кольцово – в 23.55.
Добавим, что полеты из Екатеринбурга в Анталью сейчас также выполняют турецкая авиакомпания Corendon Airlines и российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга назначен на 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие – на 04.00. Вылет из Антальи – в 17.52 по средам и субботам, прибытие в Кольцово – в 23.55.
Добавим, что полеты из Екатеринбурга в Анталью сейчас также выполняют турецкая авиакомпания Corendon Airlines и российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings.
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