Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять полеты из аэропорта Кольцово. Первый рейс из Екатеринбурга в Анталью турецкий авиаперевозчик совершил 14 августа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга назначен на 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие – на 04.00. Вылет из Антальи – в 17.52 по средам и субботам, прибытие в Кольцово – в 23.55.Добавим, что полеты из Екатеринбурга в Анталью сейчас также выполняют турецкая авиакомпания Corendon Airlines и российские авиаперевозчики Azur Air и Red Wings.