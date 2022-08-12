Повар из Ревды получит 750 тысяч рублей за травму на рабочем месте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда повару в детском саду, которая сломала ногу на рабочем месте.Как сообщили в пресс-службе облсуда, Елена, повар ООО «Комбинат общественного питания» в Ревде, которое обеспечивало питанием воспитанников детского сада №34, получила травму в декабре 2020 года. Она спускалась в подвал детского сада, где для работников было определено место для курения. На последней ступеньке лестницы женщина оступилась, упала и получила перелом левой ноги со смещением.Елена перенесла две сложные операции на ноге. После перелома она ходит с тростью и хромает. По результатам проведенного расследования, произошедшее с женщиной признано несчастным случаем на производстве.Прокурор Ревды обратился с иском к ООО «Комбинат общественного питания» в Ревдинский городской суд и попросил взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 500 тысяч рублей.Однако прокурор и ответчик не согласились с решение городского суда и обратились в Свердловский областной суд, принеся апелляционное представление и апелляционную жалобу. Рассмотрев материалы дела, облсуд изменил решение Ревдинского городского суда в части размера компенсации морального вреда, увеличив его до 750 тысяч рублей.