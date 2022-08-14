За переполненные школы глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры

– С целью принятия дополнительных мер в сфере организации общедоступного образования со стороны органа местного самоуправления прокуратура главе Екатеринбурга внесла представление, – сообщили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура провела в Свердловской области проверку и выяснила, что в нескольких школах число учеников превышает проектные мощности зданий. Наиболее остро вопрос стоит в Екатеринбурге.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в широко застраиваемых микрорайонах Екатеринбурга остро стоит проблема обеспеченности объектами образования. При этом муниципальные программы в данной сфере не предусматривают строительство школ вблизи строящегося жилья.Помимо этого, проблема с образовательными учреждениями есть и в Белоярском городском округе. В ходе проверки прокуратура выяснила, что проектная мощность здания школы №8 не соответствует количеству обучающихся.Так, проектная мощность основного здания – 464 места, а фактическое число учеников – 1100 человек. Проектная мощность здания начальной школы – 120 мест, однако фактически там обучаются 250 детей.Белоярский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности организовать строительство образовательного учреждения в селе Косулино до 31 декабря. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.