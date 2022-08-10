Более 550 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавируса. Только за последние сутки в регионе выявлено 559 заболевших. С начала пандемии в области зарегистрирован 456 571 случай COVID-19.
По выздоровлению выписались 233 человека. Общее число вылечившихся – 440 962.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписались 233 человека. Общее число вылечившихся – 440 962.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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