Почти 20 млн клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область доставили почти 20 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.
Насекомые происхождением из Нидерландов прибыли в аэропорт Кольцово 12 августа. Клещи- энтомофаги необходимы для борьбы с вредителями растений.
Груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами, оформленным в ФГИС «Меркурий». Ветеринары не нашли никаких нарушений.
Насекомые происхождением из Нидерландов прибыли в аэропорт Кольцово 12 августа. Клещи- энтомофаги необходимы для борьбы с вредителями растений.
Груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами, оформленным в ФГИС «Меркурий». Ветеринары не нашли никаких нарушений.
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