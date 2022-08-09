Почти 20 млн клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область доставили почти 20 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.Насекомые происхождением из Нидерландов прибыли в аэропорт Кольцово 12 августа. Клещи- энтомофаги необходимы для борьбы с вредителями растений.Груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами, оформленным в ФГИС «Меркурий». Ветеринары не нашли никаких нарушений.