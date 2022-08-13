В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
Волонтёры из Екатеринбурга Верхнем Тагиле сняли с берёзы кошку, просидевшую на дереве в пять дней. Об этом рассказали активисты в своём сообществе «ЗооСпас» во ВКонтакте.
По словам заявительницы, обратившейся к волонтёрам, впервые она увидела кошку, когда уезжала по делам. Вернувшись через пять дней, женщина вновь обнаружила кошку на том же дереве. Узнав об этой истории, активисты согласились помочь и поехали в Верхний Тагил.
Спасённую кошку заявительница оставила себе, а на следующей день она сообщила, что нашлись хозяева беглянки и кошку вернули домой.
По словам заявительницы, обратившейся к волонтёрам, впервые она увидела кошку, когда уезжала по делам. Вернувшись через пять дней, женщина вновь обнаружила кошку на том же дереве. Узнав об этой истории, активисты согласились помочь и поехали в Верхний Тагил.
Спасённую кошку заявительница оставила себе, а на следующей день она сообщила, что нашлись хозяева беглянки и кошку вернули домой.
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