В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтёры из Екатеринбурга Верхнем Тагиле сняли с берёзы кошку, просидевшую на дереве в пять дней. Об этом рассказали активисты в своём сообществе «ЗооСпас» во ВКонтакте.По словам заявительницы, обратившейся к волонтёрам, впервые она увидела кошку, когда уезжала по делам. Вернувшись через пять дней, женщина вновь обнаружила кошку на том же дереве. Узнав об этой истории, активисты согласились помочь и поехали в Верхний Тагил.Спасённую кошку заявительница оставила себе, а на следующей день она сообщила, что нашлись хозяева беглянки и кошку вернули домой.