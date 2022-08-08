Защитники Берёзовсокй рощи в Екатеринбурге попросили губернатора защитить парк

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне Дня строителя защитники Берёзовой рощи в Екатеринбурге записали видеообращение к губернатору Свердловской области с просьбой присвоить парку статус ООПТ (особо охраняемые природные территории), чтобы спасти его от вырубки.По их мнению, застройщик, который планирует строительством на этом месте, может не соблюдать принципы экологичности и возможно нанесёт вред своими действиями.В своём обращении активисты пригласили губернатора Кувайшева приехать в Краснолесье, провести встречу с местными жителями и принять меры для защиты парка. Они уверены, что выполнение наказов жителей Краснолесья станет тем делом, которое позволит Куйвашеву получить в этом районе существенное большинство голосов в день голосования на выборах 11 сентября.