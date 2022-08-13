В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 68-летнюю Екатерину Наймушину. С 14 июня этого года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавшая, неизвестная.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавшая, неизвестная.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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