В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 68-летнюю Екатерину Наймушину. С 14 июня этого года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавшая, неизвестная.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.