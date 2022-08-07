В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 39-летнего Рамиса Михайдарова. С 26 июля этого года его местоположение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и чёрные сандалии.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или «112».
Мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и чёрные сандалии.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или «112».
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