В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 39-летнего Рамиса Михайдарова. С 26 июля этого года его местоположение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и чёрные сандалии.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или «112».